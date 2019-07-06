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В ОБСЕ одобрили резолюцию о непризнании Крыма частью России
В поддержку резолюции проголосовали 54 члена Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ней говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

«Резолюция ОБСЕ о российской милитаризации временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум со стороны россиян, одобрена», — написал Чубаров.

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались.

Автором документа выступил депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов. Он призвал Россию к отказу от аннексии Крыма и возвращении полуострова под контроль Киева.

В документе говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов». Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, а также осуществить полный отвод крупнокалиберных вооружений с обеих сторон.

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В документе также осуждаются избыточные действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. В ОБСЕ призывают Москву оказывать юридическую помощь украинским морякам, арестованным в ноябре 2018 года. Согласно тексту ассамблея поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что Крым завершил интеграцию в российское общество. По его словам, заявления об «аннексии» Крыма и необходимости вернуть его Украине говорят о неуважении к жителям полуострова.

В июле 2017 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к Москве прекратить «оккупацию» украинских территорий и вернуть полуостров под контроль Киева.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято после того, как более 95% участников референдума выступили за присоединение к России. Украина, а также большинство стран — членов ООН не признали результаты референдума.

Москва настаивает на том, что Крым присоединился к России добровольно и на законных основаниях — после референдума. Вопрос о территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт, неоднократно подчеркивали российский власти.

Авторы: Кристина Астафурова, Наталья Демченко
Теги: Крым, ОБСЕ, аннексия Крыма
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