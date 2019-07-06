В ОБСЕ одобрили резолюцию о непризнании Крыма частью России

В поддержку резолюции проголосовали 54 члена Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ней говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

«Резолюция ОБСЕ о российской милитаризации временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум со стороны россиян, одобрена», — написал Чубаров.

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались.

Автором документа выступил депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов. Он призвал Россию к отказу от аннексии Крыма и возвращении полуострова под контроль Киева.

В документе говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов». Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, а также осуществить полный отвод крупнокалиберных вооружений с обеих сторон.