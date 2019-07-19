Россия отказалась обсуждать принадлежность Крыма в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД Григорий Карасин заявил, что Россия не будет обсуждать принадлежность Крыма на встрече «нормандской четверки», передает агентство «РИА Новости».

«В сферу компетенции «нормандского формата» относится проблематика реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком «статусе» Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит», — сказал Карасин.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске с руководителями стран Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

В 2015 году «нормандской четверкой», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, было принято Второе минское соглашение с целью урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Последняя встреча в таком формате прошла в 2016 году.