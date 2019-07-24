Советник Зеленского отверг возможность «размены Крыма на Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на то, чтобы признать Крым российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева. Такое мнение в эфире программы «PRIME: Муждабаев» на телеканале ATR выразил его политический советник Никита Потураев.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал он (цитата по «Украинской правде»). Советник назвал это предательством по отношению к гражданам Украины, которые сохраняют украинские паспорта.

По словам Потураева, Зеленский считает неприемлемым такой вариант развития событий. «Он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это», — добавил он.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на полуостров в обмен на решение конфликта в Донбассе. Однако в этом случае, по словам Порошенко, «эта власть перестанет быть властью».