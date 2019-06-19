Порошенко назвал условие отказа Киева от претензий на Крым

По мнению экс-президента, новые власти Украины могут отказаться от действующей риторики в отношении полуострова в обмен на решение конфликта в Донбассе

Петр Порошенко (в центре) (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Киев может отказаться от претензий на Крым в обмен на решение конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию «Главком».

«Очевидно, что может», — заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли президент страны Владимир Зеленский и его команда «разменять» Крым на разрешение ситуации в Донецке и Луганске. Однако, считает Порошенко, в таком случае «эта власть перестанет быть властью».

Экс-президент подчеркнул, что не хотел бы давать советов Зеленскому, но указал, что тому следует принимать в расчет «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России.

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