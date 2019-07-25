Дмитрий Гудков после обысков назвал свой статус по делу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,30 +0,14 EUR Бирж. 70,50 +0,04 Brent 63,70 +0,95% USD Нал. 63,68 61,67 EUR Нал. 71,12 68,95 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1136 -0,0018 BTC/USD Бирж. 9 766,10 -79,70 IMOEX 2 682,91 -0,67% RTSI 1 339,62 -0,44% DJIA 27 269,97 -0,29% Nasdaq 8 321,50 +0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,38%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,38%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 24 июл, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 24 июл, 12:30
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Бизнес, 02:59 Соболь сообщила о вызове на допрос после обысков у независимых кандидатов Общество, 02:49 Дмитрий Гудков после обысков назвал свой статус по делу Общество, 02:20 Newsweek поместил на обложку Путина с припиской о выборах в США Политика, 01:48 Сеул заявил о запуске двух ракет из КНДР Политика, 01:46 Шестуна не приняли в первую психиатрическую больницу в Москве Общество, 01:01 Белорусского дипломата прооперировали после нападения в Турции Общество, 00:50 Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Политика, 00:28 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 00:06 Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub Бизнес, 00:02 К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском Общество, 24 июл, 23:30 МИД сообщил о тяжелом состоянии советника посла Белоруссии в Турции Общество, 24 июл, 23:13 «Все затеряется, как слезы под дождем»: каким был Рутгер Хауэр Общество, 24 июл, 23:07  Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 24 июл, 23:03
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Дмитрий Гудков после обысков назвал свой статус по делу

Одного из незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, у которого вечером 24 июля прошел обыск, вызвали на допрос в Следственный комитет. Он проходит по делу об организации митингов и пикетов у здания Мосгордумы в качестве свидетеля. Об этом РБК сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

«Сейчас Дмитрий гудков проходит как свидетель. Завтра в 10 утра он вызван на допрос в ГСУ СК по Москве», — сказала Опаренко.

Политика
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками

Его отца, бывшего депутата, Геннадия Гудкова также вызвали на допрос в Следственный комитет 25 июля. В Twitter он написал, что его «будут ловить» с семи утра. Кроме Гудкова-старшего, на допрос вызвали незарегистрированных оппозиционных кандидатов Юлию Галямину и Любовь Соболь.

Вечером 24 июля обыски также прошли у директора основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, бывшего лидера «Открытой России» Николая Баландина и депутата московского округа Митина Александра Соловьева.

Политика
СК возбудил дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Следственный комитет 24 июля завел уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избиркомов из-за митингов и пикетов у здания Мосгоризбиркома. 

На согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Навальный предложил продолжить проведение акций, если оппозиционные кандидаты так и не будут зарегистрированы. Новую акцию назначили на 27 июля. Полиция рекомендовала воздержаться от посещения этого митинга, так как он не согласован с властями. Вечером 24 июля Навальный получил 30 суток административного ареста за призывы к участию в нем.

Протестные акции начались в связи с отказом регистрировать независимых кандидатов на выборы. В избиркомах нашли высокий процент брака в подписях за выдвиженцев, что стало причиной отказов. Кандидаты утверждают, что такие действия — попытка заблокировать участие в выборах оппозиционных политиков.

Теги: новости РБК, Дмитрий Гудков, допрос, Следственный комитет
Материалы по теме
К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском
Общество
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter