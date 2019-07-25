Дмитрий Гудков после обысков назвал свой статус по делу

Одного из незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, у которого вечером 24 июля прошел обыск, вызвали на допрос в Следственный комитет. Он проходит по делу об организации митингов и пикетов у здания Мосгордумы в качестве свидетеля. Об этом РБК сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

«Сейчас Дмитрий гудков проходит как свидетель. Завтра в 10 утра он вызван на допрос в ГСУ СК по Москве», — сказала Опаренко.

Его отца, бывшего депутата, Геннадия Гудкова также вызвали на допрос в Следственный комитет 25 июля. В Twitter он написал, что его «будут ловить» с семи утра. Кроме Гудкова-старшего, на допрос вызвали незарегистрированных оппозиционных кандидатов Юлию Галямину и Любовь Соболь.

Вечером 24 июля обыски также прошли у директора основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, бывшего лидера «Открытой России» Николая Баландина и депутата московского округа Митина Александра Соловьева.