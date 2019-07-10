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Джонсон не исключил приостановку работы парламента ради Brexit

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не исключил, что работа британского парламента может быть приостановлена в том случае, если придется выводить страну из ЕС без соглашения. Об этом Джонсон заявил в ходе теледебатов со своим оппонентом Джереми Хантом на телеканале ITV.

«Когда парламент был закрыт против его воли у нас фактически была гражданская война. Мой ответ на это (приостановку парламента ред. — РБК) — нет», — сказал Хант.

В свою очередь Борис Джонсон ответил, что не исключает приостановку парламента. «Я не собираюсь ничего убирать со стола. Я думаю, что на данном этапе переговоров с Великобританией совершенно странно ослаблять позицию британской стороны», — отметил Джонсон.

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Ранее он заявлял о готовности Великобритании покинуть Евросоюз 31 октября вне зависимости от соглашения по Brexit, отметив, что страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта.

Великобритания и Евросоюз согласовали отсрочку Brexit в апреле текущего года. Однако впоследствии СМИ сообщали о возможности ЕС предоставить для Великобритании новую отсрочку Brexit в том случае, если британские власти не смогут утвердить условия до действующей даты Brexit — 31 октября.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% подданных. Предполагалось, что Соединенное Королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако эти сроки были сдвинуты.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Brexit
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