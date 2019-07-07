Джонсон заявил о готовности Британии к выходу из ЕС без сделки 31 октября

Джонсон заявил о готовности Британии к выходу из ЕС без сделки 31 октября

Великобритания будет готова покинуть Евросоюз 31 октября вне зависимости от наличия соглашения по Brexit, Об этом основной кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон заявил в интервью The Telegraph.

«Нет, [я не блефую]... Честно. Нам нужно продемонстрировать больше здравого смысла в этом вопросе», — сообщил Джонсон.

Политие, сторонник «жесткого» варианта Brexit, добавил, что страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. По его мнению, «критически важно», чтобы Европа поняла, что Британия готова уйти без сделки. «Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без сделки, на самом деле подразумевают, что не хотят уходить вообще», — заключил он.

Евросоюз предоставил Британии отсрочку по Brexit до 31 октября на фоне неспособности Терезы Мэй договориться с парламентом об условии сделки. В начале июня The Times стало известно, что Брюссель может предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, если Великобритания не сможет утвердить условия выхода до 31 октября.