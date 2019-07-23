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Глава партии Зеленского допустил особый статус русского языка в Донбассе

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе после окончания войны. Об этом депутат заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

По словам Разумкова, это не противоречит минским договоренностям, но эту возможность необходимо обсуждать. Депутат отметил, что наделение русского языка особым статусом поможет Украине выстроить коммуникацию с жителями самопровозглашенных республик.

В то же время Разумков уточнил, что единственным государственным языком является украинский, и это не обсуждается.

В начале июля глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил сделать русский язык в Донбассе региональным. При этом основным условием этого Богдан назвал признание Донбасса территорией Украины. Позднее президент Украины Владимир Зеленский также допустил такую возможность. По его словам, после окончания войны нужно позволить жителям Донбасса говорить на том языке, на котором они хотят.

В середине мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании украинского языка государственным. Команда Зеленского назвала принятый закон «кнутом» и заявила, что искусственное насаждение языка может замедлить процесс украинизации.

Теги: русский язык, Донбасс
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