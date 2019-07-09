Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,70 -0,11 EUR Бирж. 71,37 -0,31 Brent 64,56 +0,73% USD Нал. 64,30 62,08 EUR Нал. 72,07 70,08 USD ЦБ 63,87 +0,29 EUR ЦБ 71,71 +0,05 EUR/USD 1,1210 -0,0017 BTC/USD Бирж. 12 317,00 +822,00 IMOEX 2 822,55 -0,45% RTSI 1 399,55 +0,06% DJIA 26 806,14 -0,43% Nasdaq 8 098,38 -0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 63,87 (+0,29) Quote, 08 июл, 12:14
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 71,71 (+0,05) Quote, 08 июл, 12:14
«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» энергетической ловушкой для Европы Политика, 02:11 Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе Политика, 01:57 Тунис по пенальти обыграл Гану и пробился в 1/4 Кубка африканских наций Спорт, 01:27 «РИА Новости» узнало судьбу похищенных из банка в Башкортостане ₽20 млн Общество, 01:02 США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд Политика, 00:58 «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино Экономика, 00:34 Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко Политика, 00:26 Эксперты назвали пути направления прибыли компаний в обход инвестиций Экономика, 00:01 Владелец NewsOne опроверг связь телеканала с российским банком и офшорами Политика, 08 июл, 23:54 Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси Общество, 08 июл, 23:39 В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро Общество, 08 июл, 23:11 Неизвестные сообщили о бомбах в посольстве США и в высотке в Москве Общество, 08 июл, 22:47 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 08 июл, 22:46 Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Политика, 08 июл, 22:43
Политика ,  
0 
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
После окончания военного конфликта в Донбассе, несмотря на то, что единственным государственным языком на Украине останется украинский, «людям в Донецке нужно дать говорить на том языке, на котором они хотят», считает Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

В будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Подобный сценарий в разговоре с журналистом портала «Украинские новости» допустил президент Украины Владимир Зеленский. Главу государства корреспондент расспросил прямо на улице после пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС. Видеозапись этой беседы опубликована на сайте интернет-издания.

Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.

«Идея Андрея [Богдана] — это его идея», — отвечает на это по-украински президент. Однако, помимо главы его администрации, продолжает Зеленский, об этом также «говорят люди». «Я думаю, что, когда прекратим войну [в Донбассе], нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят», — заявляет Зеленский. В этом, по его мнению, «в целом» нет проблемы.

«Просто такая была информационная война, что нельзя говорить на русском языке, — отмечает глава государства уже на русском. — Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу». Таким образом, резюмировал Зеленский, если у жителей самопровозлашенных республик будет «какое-то специальное прошение» (например, «чтобы они документы могли заполнять на русском языке»), «большой проблемы в том, чтобы это обсудить», не будет.

Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Согласно ст. 10 украинской Конституции, государственным языком республики является украинский. Русский язык там упомянут наряду с «другими языками нацменьшинств». Конституция гарантирует их «свободное развитие, использование и защиту».

Однако вместе с этим весной украинские власти приняли так называемый закон об украинском языке. Этот документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Так, говорить именно на этом языке при исполнении должностных обязанностей в соответствии с законом теперь должны представители украинских властей, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также педагоги и врачи.

Бывший президент Украины Петр Порошенко называл принятие этого документа историческим решением. Зеленский в свою очередь отмечал, что закон был принят без необходимых обсуждений с общественностью. Также, еще будучи кандидатом в президенты, политик говорил, что, по его мнению, давить русский язык на Украине не стоит.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, русский язык, Донбасс
Материалы по теме
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Политика
Почему Зеленский предложил Путину новый формат переговоров о Донбассе
Политика
В Донбассе под обстрел попала съемочная группа местного телеканала
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter