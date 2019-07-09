Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе

После окончания военного конфликта в Донбассе, несмотря на то, что единственным государственным языком на Украине останется украинский, «людям в Донецке нужно дать говорить на том языке, на котором они хотят», считает Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

В будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Подобный сценарий в разговоре с журналистом портала «Украинские новости» допустил президент Украины Владимир Зеленский. Главу государства корреспондент расспросил прямо на улице после пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС. Видеозапись этой беседы опубликована на сайте интернет-издания.

Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.

«Идея Андрея [Богдана] — это его идея», — отвечает на это по-украински президент. Однако, помимо главы его администрации, продолжает Зеленский, об этом также «говорят люди». «Я думаю, что, когда прекратим войну [в Донбассе], нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят», — заявляет Зеленский. В этом, по его мнению, «в целом» нет проблемы.

«Просто такая была информационная война, что нельзя говорить на русском языке, — отмечает глава государства уже на русском. — Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу». Таким образом, резюмировал Зеленский, если у жителей самопровозлашенных республик будет «какое-то специальное прошение» (например, «чтобы они документы могли заполнять на русском языке»), «большой проблемы в том, чтобы это обсудить», не будет.