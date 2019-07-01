В администрации Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

В администрации Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил сделать русский язык в Донбассе региональным. Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы позволил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал он.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, не проще ли было сделать русский вторым государственным языком.

В конце апреля Верховная рада Украины приняла закон, утвердивший украинский язык в качестве государственного. Согласно документу, им должны владеть руководство страны, судьи, чиновники, депутаты, сотрудники Нацбанка, офицеры-контрактники и медики. Они обязаны использовать украинский язык для исполнения служебных обязанностей. Его также должны знать те, кто подает документы на украинское гражданство.