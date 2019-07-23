Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Вашингтон создает коалицию по патрулированию Ормузского пролива. Об этом госсекретарь США Майк Помпео объявил в интервью телекомпании WFTV 9, стенограмма опубликована на сайте Госдепа.

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми. «В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия», — заявил госсекретарь.

Помпео напомнил позицию американского президента Дональда Трампа, который «ясно дал понять», что США не хотят войны с Ираном. «Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру. <…> И поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран», — заявил он.

О необходимости коалиции ранее говорил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Он заявил Reuters, что США ведут переговоры о сотрудничестве с рядом стран и обсуждают с ними создание коалиции, которая «обеспечила бы свободу судоходства как в Ормузском, так и в Баб-аль-Мандабском проливах».