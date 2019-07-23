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Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Вашингтон создает коалицию по патрулированию Ормузского пролива. Об этом госсекретарь США Майк Помпео объявил в интервью телекомпании WFTV 9, стенограмма опубликована на сайте Госдепа.

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми. «В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия», — заявил госсекретарь.

Помпео напомнил позицию американского президента Дональда Трампа, который «ясно дал понять», что США не хотят войны с Ираном. «Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру. <…> И поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран», — заявил он.

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О необходимости коалиции ранее говорил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Он заявил Reuters, что США ведут переговоры о сотрудничестве с рядом стран и обсуждают с ними создание коалиции, которая «обеспечила бы свободу судоходства как в Ормузском, так и в Баб-аль-Мандабском проливах».

19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о задержании в Ормзском проливе танкера Stena Bulk, который шел под британским флагом. Судно с 23 членами экипажа на борту направлялось в саудовский город Эль-Джубайль, где находятся нефтеносные месторождения.

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Как утверждает иранская сторона, танкер был задержан после того, как он столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигналы бедствия.

Британский МИД назвал случившееся неприемлемым и направил в связи с инцидентом обращение в Совбез ООН. Ведомство предупредило Иран о «серьезных последствиях» в случае, если танкер не будет освобожден. Как позднее заявил глава МИДа Джереми Хант, военное присутствие Запада у побережья Ирана может увеличиться, если страна не изменит свое поведение.

Теги: Майк Помпео, Коалиция, Иран, Ормузский пролив
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