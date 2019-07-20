МИД Британии предупредил Иран о последствиях из-за задержанного танкера

Иран столкнется с «серьезными последствиями», если не освободит захваченный танкер под британским флагом. Об этом, пишет Sky News, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он уточнил, что военные опции не рассматриваются. «Мы ищем дипломатический способ разрешить эту ситуацию», — заключил дипломат.

Вечером 19 июля иранские агентства сообщили о задержании в Ормузском проливе нефтяного танкера под британским флагом «за несоблюдение международных законов». На нем, по последним данным, находятся трое россиян. Британский МИД говорил, что также был задержан принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом. В Иране в свою очередь опровергли информацию о задержании второго судна и заявили, что его экипажу было сделано предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего танкер продолжил движение.