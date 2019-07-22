Британия пригрозила Ирану появлением у его берегов новых военных кораблей

Военное присутствие Запада у побережья Ирана может увеличиться, если исламская республика будет продолжать идти опасным путем. Ранее СМИ сообщали о намерении Лондона отправить в регион атомную подлодку

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил Иран об увеличении военного присутствия у его берегов, если страна не изменит свое поведение. Об этом он заявил после захвата у берегов страны танкера Stena Impero, сообщает ITV.

«Если Иран продолжит свой опасный путь, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие западных сил в водах вдоль его побережья», — сказал Хант. По его словам, это связано с тем, что Британия и ее союзники всегда защищают принцип свободы навигации.

Накануне The Sun писала, что Великобритания может направить в Персидский залив атомную подводную лодку типа Astute (вооружены торпедами и крылатыми ракетами). По данным издания, этот шаг обсуждался на заседании чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Подлодку направят в регион в ближайшие дни, также туда отправят морских пехотинцев, которым дадут возможность применять крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

Танкер задержали 19 июля. Он следовал в саудовский город Эль-Джубайль, на борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. В Тегеране объяснили задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и проигнорировал поступивший от него сигнал бедствия. Британская сторона назвала задержание танкера неприемлемым, а также направила в связи с инцидентом письмо генсеку ООН. Кроме того, в МИД Великобритании утверждают, что был задержан еще один танкер, которому сделали предупреждение, и он смог продолжить движение.