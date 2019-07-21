Reuters сообщило об обращении Лондона в Совбез ООН после захвата танкера

Reuters сообщило об обращении Лондона в Совбез ООН после захвата танкера

Нефтяной танкер Stena Imperio находился в территориальных водах Омана, когда его задержал Иран. Об этом говорится в письме британского представительства при ООН, направленного генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу. Выдержку из документа приводит Reuters.

«Судно использовало свое законное, закрепленное международными нормами право транзитного прохода через международный пролив», — отмечается в письме. Лондон считает действия Тегерана незаконным вмешательством, поскольку тот нарушил это право.

В послании также отмечается, что Великобритания не стремится к конфронтации с Ираном, однако угрозу судоходству по международно признанным транзитным маршрутам Лондон считает недопустимой.

Шедший под британским флагом танкер был захвачен в Ормузском проливе вечером 19 июля. Судно направлялось в саудовский город Эль-Джубайль. На его борту были 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.