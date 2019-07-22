Госсекретарь США заявил о «лживой природе» Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя заявление властей Ирана о том, что они выявили и арестовали 17 шпионов, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), отметил, что Тегеран часто прибегает к ложным заявлениям. Об этом сообщает Fox News.

«Это в их природе — лгать миру», — сказал он.

По словам госсекретаря, необходимо со значительной долей скептицизма относиться к истинности утверждений официального Тегерана.

О том, что спецслужбы Ирана обнаружили и арестовали на территории страны 17 шпионов, которые работали на ЦРУ, стало известно утром 22 июля. Иранские власти заявили, что среди арестованных оказались работники «критически важных для страны отраслей».