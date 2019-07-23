В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электричества

В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии, которое затронуло несколько районов на востоке и западе столицы — Каракаса, а также 23 штата страны. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, свет отключился 22 июля в 16:45 по местному времени (22:45 мск). Это пятый за год случай масштабного отключения электроэнергии.

Из-за отсутствия электричества не работают три линии столичного метрополитена. Как сообщает El Pitazo, зафиксированы перебои с сотовой саязью.

Как заявил министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес, причиной произошедшего могла стать «электромагнитная атака».