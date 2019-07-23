Новый глава Астраханской области предложит в Совфед заместителя Клишаса

Игорь Бабушкин предложит Совфеду кандидатуру действующего сенатора от региона Александра Башкина. Два других кандидата — депутат Госдумы Леонид Огуль и зампред регионального парламента Сергей Кодюшев

Александр Башкин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин внесет в Совет Федерации кандидатуру действующего сенатора от региона Александра Башкина. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству региона, и подтвердил Башкин.

Кандидатура Башкина станет одной из трех представленных в верхнюю палату. Два других кандидата — депутат Госдумы Леонид Огуль и зампредседателя астраханской гордумы Сергей Кодюшев. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» в случае победы Бабушкина на выборах сенатором станет первый из тройки, то есть Башкин.

Сенатор подтвердил РБК, что уже написал письменное согласие на выдвижение в палату на новый срок. «Это в первую очередь высокая оценка моей предшествующей работы, а во-вторых, это серьезный аванс на будущее», — отметил он. Он является зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Ранее Башкин стал членом российской делегации в ПАСЕ. Он — автор нескольких громких инициатив, в том числе о запрете клеток в залах судебных заседаний и о работе заключенных за пределами колоний.

Выходец из ФСБ, Игорь Бабушкин был назначен врио главы Астраханской области в начале июня. Он сменил на этом посту Сергея Морозова, который перешел на работу в спецслужбы. После назначения Бабушкин рассказал РБК, что во время работы в силовых структурах выполнял задачи в том числе на территории северо-кавказских республик и участвовал в первой и второй чеченских кампаниях.