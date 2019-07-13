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Игорь Бабушкин — РБК: «Главная достопримечательность Астрахани — рыбалка»
Сменивший за три месяца до выборов выходца из ФСО Олега Морозова на посту врио губернатора Астраханской области, Игорь Бабушкин рассказал РБК о своей службе в ФСБ, отношении к Олегу Шеину и оценил вероятность второго тура
Игорь Бабушкин (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

— Вы говорили в одном из интервью, что ни разу в жизни не были в Астраханской области до назначения. Что вы знали о регионе до назначения? Насколько ожидания совпали с реальностью?

— Это стратегический регион, наш южный форпост на Каспии. Наверное, я слукавлю, если не скажу, что я слышал об Астрахани как о самом замечательном месте, где самая замечательная рыбалка.
Астраханская область с первого же взгляда произвела на меня колоссальное впечатление. В первую очередь Астрахань. Это красивейший город, который представляет собой большой объект культурного наследия. И в этом я вижу достаточно серьезную проблему, потому что порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию. Хочу сказать, что в абсолютном большинстве своем [объекты культурного наследия в историческом центре города] находятся в ветхом состоянии. Это не может не вызывать обеспокоенности, и в этом направлении нам придется очень серьезно поработать.
Второе впечатление — крупное газовое месторождение, которое находится в Астраханской области. Вместе с тем в двух из 11 районов области газ подведен только к 30% домов. Есть районы, где уровень газификации не достигает 75%. Сегодня встречаюсь с людьми, главная проблема которых — вопрос водоснабжения, обеспечения чистой питьевой водой. Практически на каждой встрече с жителями я эту проблему слышу. Вместе с имеющимися уже долгосрочными комплексными решениями необходимо принимать превентивные меры, потому что у нас очень жарко, 38 градусов, а есть населенные пункты, где с водой сейчас достаточно серьезные проблемы.

Поэтому неоднозначные впечатления. В целом мне очень нравится, очень мне нравятся люди, которых я с первого дня встречаю, поэтому все хорошо.

— Сейчас все больше исполняющих обязанностей глав регионов идут на выборы не от «Единой России», а самостоятельно. Почему вы решили идти самовыдвиженцем и считаете ли вы, что бренд «Единой России» может негативно сказаться на результате кандидатов власти?

— Я никогда не состоял ни в одной из партий. Привык не зависеть от мнения какой-либо группы людей. Вместе с тем я в День России обратился ко всем политическим силам, которые представлены в регионе, с предложением объединить наши усилия и вместе работать на результат ради благополучия Астраханской области.

— Вы никогда не думали вступить в «Единую Россию»?

— Нет, никогда не задумывался. Если вы посмотрите на мою биографию, то увидите, что у меня не было времени на эту тему задуматься.

Кто такой Игорь Бабушкин

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета, позже получил дипломы Голицынского военного института Федеральной пограничной службы и Института менеджмента, экономики и инноваций.

Бабушкин начал карьеру в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ — в частности, в элитном спецподразделении «Альфа». Там он познакомился с Александром Матовниковым, который в июне 2018 года был назначен на должность полпреда президента в СКФО.

В 2013-м Бабушкин был назначен замруководителя Росимущества. В сентябре 2018 года — заместителем полпреда СКФО. В июне был назначен врио губернатора Астраханской области.

— Ваш возможный конкурент на выборах губернатора, эсэр Олег Шеин, тоже баллотируется как самовыдвиженец. Считаете ли вы его сильным соперником? Поможете ли вы ему пройти муниципальный фильтр, как, например, это сделала мэрия Москвы в отношении Алексея Навального в 2013 году?

— Не очень я, честно говоря, готов ответить — не погружался в эту проблематику. Сегодня существуют определенные правила, прописанные для всех, все кандидаты должны соответствовать этим требованиям. Я в целом не стал бы говорить о соперничестве, потому что выборы — это вопрос доверия людей. Сегодня у меня есть возможность проявить себя на посту главы региона и заслужить доверие, поэтому будем работать. Число заявленных кандидатов у нас действительно велико, но судят не по количеству и не по фамилии, а по программе действий, которую кандидат представляет, и по конкретным действиям.

— Как вы считаете, чем можно объяснить тренд назначений на руководящие посты в регионах представителей силовых ведомств?

— Я бы не сказал, что это тренд. Если вы внимательно посмотрите, то среди назначенных исполняющих обязанности глав или тех, кто уже избирался, абсолютное большинство — либо представители бизнеса, либо люди, которые уже проявили себя на определенных должностях в органах исполнительной или законодательной власти.

— С чем связано выдвижение представителя силового ведомства на должность врио главы Астраханской области?

— Предыдущее мое место работы — заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. И занимался я вопросами не взаимоотношений с силовыми ведомствами, а социально-экономическим блоком, включая здравоохранение, обустройство дорог, агропромышленный комплекс. До этого я шесть лет работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Поэтому однозначное утверждение о том, что я человек силового блока, наверное, некорректно.

— В составе подразделений ФСБ на Кавказе чем занимались, какое у вас звание?

— Ни для кого не секрет, и я очень горжусь этим обстоятельством: я действительно в определенный период своей жизни проходил службу в легендарном подразделении управления «А» ФСБ и выполнял задачи в том числе на территории республик Ceвepo-Kaвкaзcкого peгиoна. Участвовал и в первой, и во второй чеченских кампаниях. Думаю, что это тема для отдельного разговора.

— Вы человек непубличный. Работаете над навыками публичных выступлений?

— Все удивляются, говорят, Игорь Юрьевич, откуда у вас это берется, а я просто иду и делаю.

— Какие проблемы региона будете решать в первую очередь?

— Я бы хотел сказать, что цель, которую я ставлю перед собой, — в первую очередь повысить качество жизни и благосостояние жизни Астраханской области. К сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что 16% жителей региона находятся за чертой бедности, 2,5% находятся ниже черты бедности. Достичь эту цель предполагается, определив ключевые задачи. Первая — это развитие социальной сферы. Люди должны почувствовать себя защищенными.

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— Каким образом?

— Имея все те же ресурсы и не расширяя экономическую инфраструктурную базу, мы просто дальше не уйдем. Поэтому нам нужен сегодня серьезный перезапуск региональной экономики и дальнейшее укрепление внешних связей. Сегодня я вижу обеспокоенность экспертов-экономистов и понимаю, что мы не сможем реализовать поставленный план без качественно нового управления регионом.

Вторая задача — здоровье людей. Медицинская помощь в регионе должна стать более доступной. Мы запускаем проект «Бережливая поликлиника». Очереди на прием к врачу, проблемы с записью — это результат ошибок в логистике. Будем исправлять эти ошибки. В течение двух лет нам предстоит выполнить большую работу: перевести на новые стандарты все детские поликлиники, решить кадровую проблему, особенно в районных больницах.

Еще одна задача — нам необходима перезагрузка экономики в регионе для решения в том числе социальной задачи. В качестве примера я бы хотел привести судостроительную отрасль. Знаменитый завод «Красные баррикады», к сожалению, был доведен до банкротства. На сегодняшний день мы имеем задолженность перед работниками на общую сумму порядка 68 млн руб. Благодаря тому что своевременно по поручению президента был организован процесс изучения этой проблемы и вмешательства в нее — по соглашению между Объединенной судостроительной корпорацией и одним из банков — ОСК выкупила предприятие. Компания приняла на себя обязательства в срок до 26 июля согласовать с нашим правительством мероприятия по возобновлению производственной деятельности. «Дорожная карта» по насыщению заказами предприятия сегодня формируется, и мы очень рассчитываем на положительный эффект.

— Как планируете развивать туризм?

— Я уже говорил, что главная достопримечательность здесь сегодня — это рыбалка. Я хочу сказать, что получил большое удовольствие две недели назад, когда поймал своего первого астраханского судака. Безусловно, и рыбалка, и прекрасная астраханская рыба — очень хороший мотиватор. При этом я считаю, что гастрономический и активный туризм в регионе развивается, его просто надо упорядочить, его нужно рекламировать.

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В том числе рекламировать на федеральном уровне, на межрегиональном уровне, чтобы люди сюда приезжали не только ловить рыбу со всеми сопутствующими обстоятельствами. У области особенный дух и многовековая, многоукладная культура, поэтому я считаю, что акцент надо делать на познавательный туризм.

Конечно, нужно быть честным и сказать, что туристическое направление сегодня в области еще не так развито, как хотелось бы. У нас не созданы условия для туристов, которые планируют свой отдых самостоятельно. А я считаю, что необходимо организовывать кемпинги, стоянки для автотуристов. У нас сегодня нет выходов к Каспийскому морю, необходимо строительство объектов туриндустрии для семейного отдыха, такие как круглогодичные аквапарки. Есть чем заниматься.

— Сейчас действует запрет на добычу осетровых на Каспии. Целесообразно ли инициировать вопрос о снятии такого запрета?

— На мой взгляд, не надо снимать запрет на вылов осетровых, потому что сегодня популяция снижается, речная экология ухудшается. Национальный проект «Экология» и все действия федерально-региональной программы в рамках этого проекта нацелены на улучшение экологической обстановки. Это должно повлиять в конечном итоге на повышение количества осетровых в нашем регионе. Усугубил ситуацию рекордно низкий паводок в этом году, у нас водоемы высыхают, и, если бы не предпринимались усилия, направленные на искусственное зарыбление, ситуация была бы гораздо хуже.

— Губернаторские выборы прошлого года для многих стали неожиданными своими вторыми турами. Как вы оцениваете вероятность сценария со вторым туром в Астраханской области?

— Мне сложно сказать, потому что я первый раз участвую в выборах. Наверное, проще повторить еще раз: у меня задача и сложная, и простая. Я должен за короткий период времени показать свою эффективность, внушить доверие избирателям, получить их поддержку, тогда эти вопросы снимутся сами собой.

Автор: Елизавета Антонова
При участии: Мария Кузнецова
Теги: интервью, Астраханская область, Игорь Бабушкин
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