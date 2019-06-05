Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
О какой именно структуре идет речь, собеседники агентств не уточнили.
Его отставку источники связали с семейными обстоятельствами. Высокопоставленный источник «РИА Новости» заявил, что рейтинг Морозова находился на уровне 57–58% и «он однозначно выигрывал выборы в первом туре».
Морозов с 1994 года работал в ФСО. В интервью РБК в октябре 2018 года он рассказывал, что на этой работе он взаимодействовал с президентом России.
«Не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты. Это интеллектуальная, высокоорганизованная служба», — также говорил он.