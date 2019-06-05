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Политика ,  
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Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов ранее работал в ФСО. Пришедший на смену ему как врио главы региона Игорь Бабушкин служил в армии и ФСБ
Сергей Морозов (справа)  (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

О какой именно структуре идет речь, собеседники агентств не уточнили.

Его отставку источники связали с семейными обстоятельствами. Высокопоставленный источник «РИА Новости» заявил, что рейтинг Морозова находился на уровне 57–58% и «он однозначно выигрывал выборы в первом туре».

Морозов с 1994 года работал в ФСО. В интервью РБК в октябре 2018 года он рассказывал, что на этой работе он взаимодействовал с президентом России. 

«Не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты. Это интеллектуальная, высокоорганизованная служба», — также говорил он.

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Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель»

О его отставке как врио губернатора Архангельской области стало известно ранее в среду. Президент Владимир Путин назначил новым врио Игоря Бабушкина. Морозов возглавлял регион менее года. Выборы намечены на начало сентября.

Бабушкин в прошлом тоже служил в силовых структурах, в частности в подразделениях ФСБ.

Что известно об Игоре Бабушкине

Игорь Юрьевич Бабушкин родился в 1970 году в Рыбинске (Ярославская область).

После школы получил военное образование: сначала окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, потом учился в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы. Еще одно образование он получил в Институте менеджмента, экономики и инноваций.

С 1992 года служил в Вооруженных силах и ФСБ на командных постах. В 2013 году пришел на работу в Росимущество в качестве замглавы агентства. Там занимался имуществом госказны, зарубежным и отраслевым имуществом и передачей РПЦ объектов религиозного назначения. «Приоритет Росимущества один — в стране не должно оставаться бесхозного имущества религиозного назначения. Все они должны быть оформлены в собственность, а не в безвозмездное пользование, как происходит сейчас», — пояснял Бабушкин в интервью.

В 2018 году перешел на должность заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

5 июня 2019 года президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Сергей Морозов
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