Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов ранее работал в ФСО. Пришедший на смену ему как врио главы региона Игорь Бабушкин служил в армии и ФСБ

Сергей Морозов (справа) (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

О какой именно структуре идет речь, собеседники агентств не уточнили.

Его отставку источники связали с семейными обстоятельствами. Высокопоставленный источник «РИА Новости» заявил, что рейтинг Морозова находился на уровне 57–58% и «он однозначно выигрывал выборы в первом туре».

Морозов с 1994 года работал в ФСО. В интервью РБК в октябре 2018 года он рассказывал, что на этой работе он взаимодействовал с президентом России.

«Не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты. Это интеллектуальная, высокоорганизованная служба», — также говорил он.