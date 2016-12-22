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Сенаторы внесли законопроект о запрете судебных клеток
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Сенаторы внесли законопроект о запрете судебных клеток
Политика, 15:15
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Сенаторы внесли законопроект о запрете судебных клеток
Члены Совфеда предложили запретить использование в суде защитных кабин и клеток, чтобы подсудимые не были «физически и психологически изолированы от судебного заседания». Законопроект внесен в Госдуму
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает использование в суде «любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины». Авторы документа (есть в распоряжении РБК) предлагают внести соответствующие изменения в ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса (уважение чести и достоинства личности).

Законопроект разработали члены Совета Федерации Андрей Клишас, Алексей Александров, Александр Башкин, Людмила Бокова и Ахмат Салпагаров. «Использование металлических клеток ограничивает возможности подсудимого на получение правовой помощи, на эффективное участие в судебном разбирательстве, — пояснил РБК Клишас. — Поэтому законодатель предлагает меры, направленные на обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности».

В пояснительной записке авторы документа отметили, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые, помещенные в защитную кабину, оказываются физически и психологически изолированы от судебного заседания. «В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи», — уточнили они.

Также в записке отмечается, что общество «в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции». Сенаторы напомнили, что против использования судебных клеток высказывался ЕСПЧ, который в 2014 году назвал эту практику унижением человеческого достоинства.

Вопрос о том, на что будут заменены клетки, будет согласовываться «между соответствующими ведомствами, которые отвечают за безопасность всех участников процесса», сказал РБК Клишас. В настоящее время в клетках и светопрозрачных камерах в зале суда содержатся все подозреваемые и подсудимые.

В июле спикер верхней палаты Валентина Матвиенко уже заявляла, что сенаторы «мечтают», чтобы клетки изъяли из помещений, где рассматриваются судебные дела. «Потому что держать в клетке людей под телекамерой, не обвиненных ни в чем, невиновных, пока суд не докажет их вину, — это негуманно, недостойно, на всю жизнь человеку. Мы ломаем вообще его жизнь», — подчеркнула она. По мнению Матвиенко, в российских судах, как в европейских, подсудимый должен сидеть за столом со своим адвокатом. Ее поддержал и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он рассказал, что в ВС обсуждается замена клеток на специальные барьеры.

Матвиенко поручила Клишасу разобраться в этом вопросе. На заседании Совфеда в октябре она назначила его как главу комитета по конституционному законодательству ответственным за разработку соответствующего законопроекта.

Председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в разговоре с РБК отметил, что отказ от клеток потребует и других нововведений. Например, нужно будет «перекраивать структуры залов заседаний». «Сейчас это как устроено: клетка, и перед ней сидят адвокаты. Если это будет открытое помещение, то, я думаю, даже адвокатам не понравится сидеть так, чтобы сзади был подсудимый», — сказал защитник.

Князев предположил, что подсудимых от других участников процесса можно отделять высокими барьерами, а особо опасных «заковывать в наручники и гарантировать усиленную охрану». «Но в любом случае это потребует затрат, — уточнил он. — Отмену клеток легче юридически прописать, чем физически осуществить».

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: клетки , Совет Федерации , Андрей Клишас
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