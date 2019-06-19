Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Совет Федерации и Государственная дума утвердили состав совместной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Туда вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого, сообщается на сайте Госдумы.

От Совфеда в делегацию также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Из Думы членами делегации стали Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя. Туда также входят вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на первом заседании летней сессии ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в правила ассамблеи по трем направлениям: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.