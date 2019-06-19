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NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Совет Федерации и Государственная дума утвердили состав совместной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Туда вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого, сообщается на сайте Госдумы.

От Совфеда в делегацию также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Из Думы членами делегации стали Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя. Туда также входят вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на первом заседании летней сессии ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в правила ассамблеи по трем направлениям: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Если ПАСЕ изменит правила, 24 июня российская делегация сможет отправиться в Страсбург. «Со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся, мы выступаем за равенство всех национальных делегаций», — добавил Володин.

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Комитет ПАСЕ предложил пригласить Россию на июньскую сессию ассамблеи

В комитете ПАСЕ предложили «отступить от правил» и пригласить парламенты стран, которые не представлены в ассамблее, — Боснию и Герцеговину и Россию — для участия в июньской сессии 2019 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил после этого, что подходы страны к участию в комитете ассамблеи станут более «формальными», если Россия получит «желаемую индульгенцию» без каких-либо уступок.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала 18 июня, что возвращение России в ПАСЕ не должно происходить любой ценой, однако заметила, что «без диалога и контактов проблемы не решить». В российском МИДе заявили, что страна не заинтересована в выходе из Совета Европы и выполняет все свои обязательства, в том числе финансовые.

Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Российская делегация не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года, после того как ее права в организации были ограниченны. На такой шаг ПАСЕ пошла в связи с тем, что не признала присоединение Крыма к России. С 2017 года Россия перестала платить членские взносы.

Теги: Совет Европы, Совфед, Госдума
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