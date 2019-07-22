Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Таким образом она отреагировала на заявление юриста, бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который сообщил о переходе полномочий Луценко его заместителю Дмитрию Сторожуку в связи с «исчезновением» генпрокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Раду отправить Луценко в отставку, однако до парламентских выборов этого не произошло. После голосования, судя по данным после обработки более 50% бюллетеней, партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать в парламенте однопартийное большинство.

Луценко не первый высокопоставленный чиновник из предыдущей администрации Петра Порошенко, который ушел в отпуск после смены власти на фоне вероятной отставки. В «политическом отпуске» также находится глава МИДа Павел Климкин.