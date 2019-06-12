Луценко счел незаконным поданное Зеленским представление о его отставке

Луценко счел незаконным поданное Зеленским представление о его отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию theБабель прокомментировал поданное в Верховную раду новым президентом страны Владимиром Зеленским представление на его увольнение. По словам генпрокурора, действия главы государства являются незаконными.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады», — заявили он.

Кроме того, Луценко выразил мнение, что в украинском парламенте не наберется достаточное количество голосов за его отставку.

Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина накануне, 11 июня.