Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также привлечены иностранные специалисты. Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место», — написал украинский генпрокурор.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. В августе того же года Юрий Луценко заявлял о «серьезном прогрессе» в деле об убийстве журналиста, однако «он не является публичным», отмечал генпрокурор.

Арсен Аваков отмечал, что украинские следователи подозревают в причастности к убийству Шеремета граждан России, которые, по словам главы МВД Украины, прибыли в Киев на съезд «одной из нетрадиционных церквей».