Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает газета Independent.

Британский премьер рассчитывает в ходе заседания получить последние данные о развитии ситуации с задержанием судна, а также обсудить поддержку безопасности судоходства в регионе.

Ранее сообщалось, что в связи с задержанием танкера комитет COBRA рекомендовал в течение «некоторого времени» государственным кораблям «держаться подальше» от Ормузского пролива. Присутствовавший на заседании министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что ответ Лондона будет «продуманным и жестким», и если ситуация не разрешится, «будут серьезные последствия», отметил он.

О задержании танкера Stena Impero властями Ирана стало известно 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находится ряд нефтеносных месторождений Персидского залива. Как писала газета The Telegraph, после задержания танкера британское правительство рассматривает возможность введения санкций против Ирана, а также принять меры по замораживанию активов.

В начале июля текущего года гибралтарские власти сообщили о задержании властями Британии иранского танкера Grace 1, шедшего под флагом Панамы. Власти Британии отмечали, что танкер был задержан из-за нарушения режима санкций Евросоюза в отношении Сирии. МИД Ирана назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.