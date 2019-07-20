Британский комитет COBRA предостерег от захода в Ормузский пролив

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA рекомендовал государственным кораблям «держаться подальше» от Ормузского пролива, где 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал два британских танкера. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что судам рекомендовали не приближаться к проливу в течение «некоторого времени». На заседании комитета присутствовал министр иностранных дел Джереми Хант. Он, как сообщает издание, заявил, что ответ Лондона будет «продуманным и жестким», и если ситуация не разрешится, «будут серьезные последствия».

Иранские агентства сообщили о задержании «за несоблюдение международных законов» танкера Stena Impero, который шел под британским флагом. В его экипаже — трое россиян, подтвердили РБК в посольстве в Тегеране. Британский МИД говорил, что также был задержан принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом.

Иран ответил, что Stena Impero задержали после столкновения с рыболовецким судном, так как танкер не отвечал на поданный сигнал бедствия. Задержание второго судна Исламская Республика отрицает.