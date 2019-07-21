ЦИК Украины назвал первые после окончания голосования данные о явке

ЦИК Украины назвал первые после окончания голосования данные о явке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назвала предварительные данные по явке на выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По данным на 20:00, собранных из 40 округов, на выборах проголосовали 49,93% избирателей. Наибольшее число граждан отдали голоса в Хмельницкой (57,53%), Львовской (54,71%) и Полтавской областях (54,16%).

По данным на 18:00, явка составляла 36,6%. При этом в 2014 году к 16:00 на парламентских выборах проголосовали 40,77% избирателей.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. По данным Национального экзитпола, партия президента страны «Слуга народа» получила 43,9% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 11,5%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%.