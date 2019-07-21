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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины назвал первые после окончания голосования данные о явке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назвала предварительные данные по явке на выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По данным на 20:00, собранных из 40 округов, на выборах проголосовали 49,93% избирателей. Наибольшее число граждан отдали голоса в Хмельницкой (57,53%), Львовской (54,71%) и Полтавской областях (54,16%).

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По данным на 18:00, явка составляла 36,6%. При этом в 2014 году к 16:00 на парламентских выборах проголосовали 40,77% избирателей.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. По данным Национального экзитпола, партия президента страны «Слуга народа» получила 43,9% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 11,5%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%.

За партию «Ботькивщина» Юлии Тимошенко отдали голоса 7,6% украинцев, а за «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 6,3%.

Теги: ЦИК Украины, парламентские выборы, явка
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