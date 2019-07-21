Экзитполы выявили победителя на выборах в Верховную раду Украины

При этом, чтобы пройти в парламент по спискам, партии необходимо набрать более 5% голосов, а для победы в одномандатном округе нужно получить большинство голосов. Партия или же коалиция партий в Раде формирует парламент.

Внеочередные парламентские выборы Зеленский инициировал после вступления в должность президента Украины. Главным аргументом в поддержку этого решения он назвал низкий уровень доверия граждан страны к парламенту, который президент оценил в 4%. «Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины», — сказал он. Роспуск Рады и внеочередные выборы Зеленский юридически обосновал тем, что с 2016 года в парламенте не было коалиции. Спикер Рады Андрей Парубий назвал решение Зеленского неконституционным, а 62 депутата партии «Народный фронт» обжаловали его в Конституционном суде.

Последний перед выборами опрос соцслужбы «Рейтинг» показал, что за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% избирателей, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,5%, за «Европейскую солидарность» — 7,7%, за «Батькивщину» — 6,9%, за «Голос» — 5,9%. Остальные партии, включая «Силу и честь» и «Оппозиционный блок», по данным социологов, должны были поддержать менее 5% избирателей.