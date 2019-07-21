Экзитполы выявили победителя на выборах в Верховную раду Украины

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины победит партия «Слуга народа», основанная президентом страны Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные экзитпола телеканала «112 Украина».
«Слуга народа» набирает 42,7%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,9%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,5%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,5%.
Национальный экзитпол показал схожие результаты:
- «Слуга народа» — 43,9%
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%
- «Европейская солидарность» — 8,9%
- «Батькивщина» — 7,6%
- «Голос» — 6,3%
Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). В выборах приняли участие представители 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе — 255 мест в парламенте занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.