ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду

ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду

Явка на нынешних выборах в украинский парламент ниже, чем была в 2014 году, свидетельствуют данные Центризбиркома. Согласно опросам, проведенным до голосования, лидером будет партия «Слуга народа»

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей. Избирком обнародовал информацию на основании данных по 160 из 199 избирательных округов.

На прошлых парламентских выборах, в 2014 году, явка была выше — тогда к 16:00 успели проголосовать 40,77% избирателей.

21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы, избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

В выборах участвуют 65 политических партий, парламент формируется как по спискам (для этого партии необходимо набрать более 5% по стране), так и по 199 одномандатным округам, для победы в которых нужно получить большинство голосов.