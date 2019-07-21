Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

Экзитполы предсказывают победу партии Зеленского на выборах в Раду. После их публикации президент рассказал, какие вопросы являются для властей приоритетными

Владимир Зеленский (Фото: Evgeniy Maloletka)

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации результатов экзитполов, показавших победу его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду, заявил, что приоритетом для власти являются прекращение войны в Донбассе и борьба с коррупцией, передает корреспондент РБК.

«Мы занимаемся этим процессом. Назначим нового генпрокурора», — сказал Зеленский в штабе партии, отвечая на вопрос, когда власти «начнут сажать».

Другим приоритетным направлением работы Зеленский считает возвращение на Украину моряков, которых задержали и арестовали в России после инцидента в Керченском проливе. «Мы очень сильно над этим работаем. Сроков точных не могу назвать. Не только моряков, все наших пленных мы хотим увидеть дома», — сказал президент.

Зеленский добавил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным обмен «всех на всех». До выборов Зеленский говорил, что Киев готов начать обмен заключенными с руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и осужденного в России режиссера Олега Сенцова.