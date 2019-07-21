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Общество ,  
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Все энергоблоки Калининской АЭС запустили после сбоя

Второй энергоблок Калининской АЭС вновь включен в сеть после остановки из-за короткого замыкания. Об этом сообщается на сайте электростанции. Вечером 20 июля он вышел на номинальную мощность 1000 МВт.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока. «Их суммарная нагрузка составляет 4 172 МВт», — говорится в сообщении.

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18 июля из-за короткого замыкания на трансформаторе тока на Калининской АЭС были отключены две линии электропередач «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ), а затем первый, второй и четвертый энергоблоки. Отмечалось, что оборудование на станции не было повреждено, и радиационный фон оставался в норме. По словам директора департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрея Тимонова, энергоблокам некуда было выдавать энергию, поэтому они отключились от сети в соответствии с проектным алгоритмом.

Энергоблок № 4 подключили к сети вечером 18 июля после выполнения ремонтных работ, к утру следующего дня он вышел на номинальную мощность. Первый энергоблок был запущен вечером 19 июля.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области. Станция обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец.

 



 

Теги: Калининская АЭС, энергоблок, Тверская область
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