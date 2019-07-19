Четвертый энергоблок Калининской АЭС вышел на номинальную мощность

Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции вышел на номинальную мощность 1000 МВт, об этом сообщается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом».

Энергоблок подключили к сети вечером 18 июля после выполнения ремонтных работ. Блоки № 1 и 2 готовятся к включению, уточняется в сообщении. блок №3 не отключался.

18 июля на Калининской АЭС из-за короткого замыкания в трансформаторе тока были сначала отключены линии электропередач «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ), а затем и три энергоблока № 1,2 и 4. Оборудование не было повреждено. Директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов заявлял, что отключение на АЭС в таких случаях предусмотрено проектом. Он пояснил, что энергоблокам некуда было выдавать энергию, поэтому они, в соответствии с проектным алгоритмом, отключились от сети.

Калининская АЭС расположена в 125 км от Твери и обеспечивает электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир и Череповец.