На Калининской АЭС назвали причину отключения трех энергоблоков

Полное отключение двух и частичное отключению еще одного энергоблока на Калининской АЭС в Тверской области произошло из-за короткого замыкания в трансформаторе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЭС, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в четверг, 18 июля, в 5:05 утра. Уточняется, что отключены были две линии электропередачи: «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ).

«Реакторные установки энергоблоков №1 и №2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе», — говорится в сообщении.

В Калининской АЭС также заявили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории остается без изменений и находится на уровне естественных природных значений.