Первый энергоблок АЭС в Тверской области запустили после отключения

Первый энергоблок АЭС в Тверской области запустили после отключения

Первый энергоблок Калининской АЭС вновь подключили к сети после ремонтных работ на распределительном устройстве. Об этом сообщается на сайте электростанции.

Отмечается, что запуск энергоблока был осуществлен накануне в 22:23. «По состоянию на 8:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт», — говорится в сообщении.

Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС произошло 18 июля из-за короткого замыкания на трансформаторе тока. Руководитель пресс-службы Калининской АЭС Александр Давыдов в беседе с РБК сообщал, что повреждения оборудования на станции не произошло, радиационный фон на прилегающей к станции территории оставался в норме.

19 июля четвертый энергоблок Калининской АЭС после ремонтных работ вышел на номинальную мощность 1000 МВт.

Калининская АЭС располагается на севере Тверской области в 125 км от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы составляет 330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. В состав станции входят четыре энергоблока, которые обеспечивают электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир, Череповец. Также через станцию проходит высоковольтный транзит электроэнергии.