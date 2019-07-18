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На АЭС в Тверской области отключили три из четырех энергоблоков
Три из четырех энергоблоков на Калининской атомной электростанции отключили от сети. Росэнергоатом сообщил, что отключение вызвано проблемами с трансформатором
Калининская атомная электростанция (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

На Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области отключены от сети три энергоблока. Об этом сообщил Росэнергоатом, передает «РИА Новости». Об отключении трех энергоблоков также сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу МЧС.

Изначально центр общественной информации самой АЭС, который цитировал ТАСС, сообщал об отключении двух энергоблоков. Всего на станции их четыре. «Два энергоблока отключены от сети. Причины выясняются», — сообщили агентству в центре. Там также добавили, что радиационный фон в порядке и повреждений оборудования на станции нет.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что автоматическая остановка энергоблоков № 1 и № 2 на АЭС произошла из-за короткого замыкания.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы составляет 330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. Станция, в состав которой входят четыре энергоблока, обеспечивает электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир, Череповец. Через станцию также идет высоковольтный транзит электроэнергии.

Материал дополняется.

Автор: Наталья Демченко
Теги: атомная энергетика
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