«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

Отключение энергоблоков Калининской АЭС — это ситуация, которая предусмотрена проектом, заявили в «Росэнергоатоме». В противном случае АЭС было бы «некуда выдавать электроэнергию»

Калининская АЭС (Фото: ТАСС)

Автоматическое отключение трех блоков Калининской атомной электростанции предусмотрено проектом, рассказал РБК директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

«Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети», — сказал Тимонов.

Он отметил, что возле любой электростанции независимо от способа выработки электроэнергии стоит трансформатор. «Задача трансформатора — менять характеристики электрического тока, выработанного на станции, таким образом, чтобы его можно было выдать в энергосистему. На трансформаторе есть прибор — выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать трансформатор», — рассказал Тимонов, пояснив, что именно в одном из таких выключателей трансформатора АЭС и произошло замыкание.

Это замыкание в свою очередь привело к отключению двух линий электропередачи, которые идут от станции — линии «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ). По словам главы департамента коммуникаций «Росэнергоатома», сейчас первые два энергоблока АЭС «разгружены полностью».