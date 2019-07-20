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Самолет SSJ100 приземлился во Владивостоке с треснувшим лобовым стеклом

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», следовавшего из Южной Кореи, треснуло лобовое стекло во время полета. Лайнер успешно приземлился в аэропорту назначения — во Владивостоке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа», — отметили в пресс-службе.

РЕН ТВ сообщал, что самолет совершил экстренную посадку во Владивостоке. Лайнер приземлился в 15:03 по местному времени (08:30 мск).

Общество
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве

В начале мая SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Мурманска в столицу, совершил жесткую посадку в Шереметьево, после чего лайнер загорелся. Из 73 человек на борту погиб 41. СК завел уголовное дело, расследованием занимался Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Общество
Отчет МАКа о катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево. Главное

Полеты SJJ100 решили не приостанавливать, а «Аэрофлот» после катастрофы не отказался от закупки ста новых лайнеров этой модели. При этом только в мае авиакомпания отменила или перенесла более десяти рейсов SSJ100.

Теги: SSJ100, Владивосток
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