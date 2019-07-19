В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла РБК информацию о жестком приземлении самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево.

«Опровергаем информацию о нештатной посадке лайнера. Это очередной фейк», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее «Телепрограмма» сообщила, что SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Оренбург — Москва, совершил жесткую посадку в Шереметьево. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. От удара о взлетно-посадочную полосу на борту выпали кислородные маски.

В мае самолет SSJ100 потерпел аварию в Шереметьево. Лайнер «Аэрофлота» совершал рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после взлета лайнер запросил экстренную посадку. При посадке самолет ударился о ВПП и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам, однако 41 человек погиб.