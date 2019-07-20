Грузинский канал «Рустави 2» вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, отстраненный от работы на два месяца после брани в адрес президента России Владимира Путина, сможет вернуться по истечении срока взыскания к выполнению своих служебных обязанностей. Об этом сообщил в эфире Palitra TV новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия на встрече с коллективом канала.

«Габуния сможет продолжить свою обычную деятельность через два месяца — по истечении взыскания, наложенного Советом саморегуляции телеканала», — сказал Салия.

При этом гендиректор «Рустави 2» заявил, что новый владелец телеканала Кибар Халваши не планирует вмешиваться в редакционную политику телеканала.

Сотрудники телеканала выступили с предложением создать общественный совет, который сможет контролировать в телекомпании кадровый вопрос. Салия заявил, что обсудит этот вопрос с владельцем телеканала.

Телекомпания «Рустави 2» оказалась в центре скандала после того, как Георгий Габуния нецензурно отозвался о Владимире Путине и его покойных родителях. Спустя два дня Госдума утвердила для кабмина документ, предусматривающий возможность введения санкций против Грузии. В частности, предлагалось ограничить поставки в Россию грузинского вина, минеральной воды и денежные переводы. Путин, комментируя предложение о введении ограничений, выступил против такой идеи.

Власти Грузии осудили поведение Габунии, в Кремле выходку сочли «позором для всех грузин». Руководство канала принесло извинения за поведение сотрудника, однако прежний директор телеканала Ника Гварамия сообщил, что «Рустави 2» «разделяет отношение Георгия Габунии к России». Телеведущего отстранили от работы.