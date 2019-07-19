В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17

В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17

Россия ведет конфиденциальные переговоры с Нидерландами по поводу расследования сбитого малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сказал Грушко.

17 июля, в пятую годовщину крушения, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что власти страны недовольны ходом расследования. Они разочарованы, так как до сих пор не ясно, кто выпустил ракету. Результаты расследования Совместной следственной группы (JIT) не убедили власти Малайзии.

Совет ЕС потребовал от России признать свою ответственность по этому делу и сотрудничать с расследованием. В Малайзии требуют доказательств причастности России к гибели самолета.