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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17

Россия ведет конфиденциальные переговоры с Нидерландами по поводу расследования сбитого малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сказал Грушко.

17 июля, в пятую годовщину крушения, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что власти страны недовольны ходом расследования. Они разочарованы, так как до сих пор не ясно, кто выпустил ракету. Результаты расследования Совместной следственной группы (JIT) не убедили власти Малайзии.

Совет ЕС потребовал от России признать свою ответственность по этому делу и сотрудничать с расследованием. В Малайзии требуют доказательств причастности России к гибели самолета.

Политика
Премьер Нидерландов почтил память погибших при крушении MH17 в 2014 году

JIT 19 июня опубликовала результаты своего расследования и назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу MH17. Среди них один из лидеров ополченцев Игорь Гиркин (Стрелков), а также Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был министром обороны ДНР.

На их арест выдали ордера. Двое из подозреваемых находятся в России. Нидерланды при этом заявили, что не потребуют их экстрадиции.

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Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

По данным следствия, ракета, сбившая Boeing, была выпущена из доставленного из России ЗРК «Бук». Следователи при этом допускают, что целью ракеты был военный самолет, а не гражданский. В ДНР отрицают причастность к гибели MH17.
Самолет Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Теги: Нидерланды, MH17, переговоры
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