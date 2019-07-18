Премьер Нидерландов почтил память погибших при крушении MH17 в 2014 году

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал родственников погибших, в результате крушения Boeing в Донбассе в 2014 году набраться терпения в ожидании правосудия. Об этом он сообщил 17 июля в городе Вийфхуизен (Северная Голландия), выступая по случаю пятой годовщины трагедии. Об этом сообщает местное интернет-издание NU.nl.

«Сегодня я хочу выразить свое глубокое уважение и благодарность за мужество и терпение, с которыми вы идете по этому пути. Потому что дорога к справедливости проходит через упорство и единство», — сказал Рютте.

Ранее премьер-министр Голландии в интервью телеканалу RTL Nieuw сообщил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке состоялся секретный разговор. Рютте подтвердил, что в ходе беседы он обсуждал с российским президентом сбитый «Буком» рейс MH17.

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines потерпел в июле 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 человек. Расследованием происшествия занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли в том числе представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи установили, что лайнер, предположительно, был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

В июне текущего года объединенная следственная группа (JIT) назвала подозреваемых, причастных к инциденту. Среди них — трое россияни украинец: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также Олег Пулатов, Сергей Дубининский и Леонид Харченко. Россия официально отрицает свою причастность к авиакатастрофе.