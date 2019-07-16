Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза принял декларацию, в которой обращается к России с предложением признать ответственность за гибель малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Текст декларации опубликован на сайте организации.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», — говорится в заявлении.

Заявление вышло в связи с пятой годовщиной крушения рейса MH17. В декларации отмечается, что ЕС прикладывает все усилия для установления «правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН». В связи с этим, говорится в заявлении, ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.

Международная следственная группа (JIT) 19 июня назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о гибели самолета. Среди них один из лидеров ополченцев Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был министром обороны ДНР.