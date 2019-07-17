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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

Власти Малайзии недовольны ходом расследования гибели самолета Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, пишет газета The Star.

«Мы разочарованы, так как самолет сбили намеренно, но мы все еще не знаем, кто выпустил ракету», — сказал Мохамад в связи с пятилетней годовщиной катастрофы.

Он добавил, что Малайзию не убедили результаты расследования Совместной следственной группы (JIT), обнародованные в июне, и страна требует доказательств причастности России к гибели самолета.

Политика
Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Накануне Совет ЕС обратился к России с просьбой взять на себя ответственность за катастрофу с MH17 и полностью сотрудничать с расследованием.

JIT 19 июня назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о гибели самолета. Среди них один из лидеров ополченцев Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был министром обороны ДНР. Всех подозреваемых объявили в международный розыск.

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

Следствие считает, что ракета была выпущена из доставленного из России зенитно-ракетного комплекса «Бук». В самопровозглашенной ДНР отрицают причастность к катастрофе.

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Теги: Малайзия, MH17, расследование
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