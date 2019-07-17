Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

Власти Малайзии недовольны ходом расследования гибели самолета Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, пишет газета The Star.

«Мы разочарованы, так как самолет сбили намеренно, но мы все еще не знаем, кто выпустил ракету», — сказал Мохамад в связи с пятилетней годовщиной катастрофы.

Он добавил, что Малайзию не убедили результаты расследования Совместной следственной группы (JIT), обнародованные в июне, и страна требует доказательств причастности России к гибели самолета.

Накануне Совет ЕС обратился к России с просьбой взять на себя ответственность за катастрофу с MH17 и полностью сотрудничать с расследованием.