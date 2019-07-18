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При столкновении автомобилей в Туве погибли семь человек

В Туве при столкновении двух автомобилей погибли семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Столкновение произошло на 20-м км трассы Кызыл — Эрзин. Автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. «Мы выясняем все обстоятельства произошедшего», — заявили в полиции.

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В результате аварии погибли оба водителя и пять пассажиров Lada. Еще два человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, о состоянии второго не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По их словам, дорожная обстановка и условия на трассе нормальные.

Утром 18 июля шесть человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Шкотовском районе Приморского края. В ДТП погибли трое мужчин и три женщины. Кроме того, в легковушке находился мальчик, его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедра.

Теги: Тыва, погибшие, ДТП, Toyota Camry, Lada Priora
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