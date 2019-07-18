При столкновении автомобилей в Туве погибли семь человек

При столкновении автомобилей в Туве погибли семь человек

В Туве при столкновении двух автомобилей погибли семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Столкновение произошло на 20-м км трассы Кызыл — Эрзин. Автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. «Мы выясняем все обстоятельства произошедшего», — заявили в полиции.

В результате аварии погибли оба водителя и пять пассажиров Lada. Еще два человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, о состоянии второго не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По их словам, дорожная обстановка и условия на трассе нормальные.