Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Гагре

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Гагре

В Гагре туристический автобус с гражданами России столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибла одна россиянка и еще пятеро пострадали, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

«В тоннеле водитель легкового автомобиля шел на обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Всех пострадавших доставили в больницу города Гагра, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что среди пострадавших оказался ребенок 2011 года рождения. Джавадов также сообщил, что, по данным МВД, авария произошла в 15:15 по местному времени (14:15 мск).

«Состояние большинства пострадавших пока оценивается как средней тяжести, угрозы их жизни нет», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в июле в Абхазии близ Пицунды произошла авария, столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. В результате девять человек госпитализировали, среди них было семь россиян.