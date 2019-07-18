Шесть человек погибли в столкновении с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в столкновении с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Шкотовском районе Приморья. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По предварительным данным, водитель Toyota Wish двигался со стороны поселка Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м км дороги Артем — Находка — Порт Восточный легковой автомобиль столкнулся с большегрузом Howo.

В результате ДТП погибли шесть человек, один ребенок госпитализирован. Личности погибших устанавливаются, проводится проверка всех обстоятельств аварии, уточнили в ведомстве.

По данным местного издания VL.ru, в аварии погибли трое мужчин и три женщины. Кроме того, в машине находился мальчик, его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедра.

Ранее, 14 июля, в Башкортостане на трассе Уфа — Белорецк перевернулся автобус King Long XMQ с жителями Татарстана. Шесть человек погибли, 23 пострадали, возбуждено уголовное дело.