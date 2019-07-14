Полиция назвала предварительную причину ДТП с шестью погибшими в Башкирии

ДТП с участием автобуса в Башкортостане, в котором погибли шесть человек, могло произойти из-за сильного ливня. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на руководителя республиканского ГИБДД Динара Гильмутдинова.

По его словам, водитель транспортного средства, который в результате аварии остался жив, заявил, что «автобус опрокинулся на ровной дороге из-за сильного ливня».

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану сообщили РБК, что в медицинские учреждения были госпитализированы 15 человек, среди них один ребенок. В свою очередь, еще 16 пострадавших после осмотра врачей были доставлены в пункт временного размещения (гостиница).

Три человека, из них один ребенок, самостоятельно добрались на попутном транспорте в одну из уфимских больниц. После осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение.