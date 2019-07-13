Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Карелии

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Карелии

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло в Карелии. В результате погибли два человека, еще восемь человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что водитель автомобиля Renault, выехавший на полосу встречного движения из Санкт-Петербурга, врезался в микроавтобус Kia. В результате на месте погибли 30-летний житель микроавтобуса и его пассажир. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров иномарки. В числе пострадавших двое несовершеннолетних — 5 и 17 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.