В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

В Архангельском районе Башкирии задержан 32-летний водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В сообщении отмечается, что в рамках расследования еще одного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводятся выемка документов и допросы в компании-собственнике автобуса в Набережных Челнах.

Авария на трассе Уфа — Белорецк в Башкирии с участием автобуса с 39 пассажирами произошла вечером 14 июля. По предварительным данным, водитель автобуса из-за сильного ливня не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось. В результате погибли шесть человек, более десяти были госпитализированы.