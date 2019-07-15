Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает NewsOne.

Причиной этого стало то, что на заседание не смогла собраться вся коллегия судей, — один из судей находился в совещательной комнате по другому делу. Следующее заседание было решено назначить на пятницу, 19 июля.

До этого, 3 июля, заседание было перенесено из-за неготовности прокуроров к рассмотрению дела по существу. Обвинение попросило дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила суд освободить Вышинского под подписку о невыезде. По ее словам, статьи, вменяемые журналисту, не попадают под перечень обязательных для избрания в качестве меры пресечения — заключение под стражу.

Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года и обвинили в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Летом 2018 года журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил о намерении отказаться от украинского гражданства. Москва считает, что Вышинского задержали за его профессиональную деятельность.